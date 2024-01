Capitombolo Famila a Valencia: sfuma il 2° posto nel girone. Ai playoff contro Usk Praga

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Famila Basket Schio matato a Valencia, interrompendo la serie positiva in Europa League Women e soprattutto gettando alle ortiche la prospettiva gustosa di un 2° posto potenziale nel girone A che avrebbe favorito il quintetto orange in vista dei playoff. Sconfitta senza appello per 87-60 ieri sera in trasferta, nel 14° e ultimo turno di regular season.

Con il pass per la qualificazione già in tasca, il team di coach Dikaioulakos cola a picco nel porto spagnolo, soccombendo di ben 27 punti, mai in gara contro le fameliche iberiche che dovevano vincere ad ogni costo, ma che dovevano anche sperare nel contempo in una clamorosa debacle delle cugine di Saragozza contro il fanalino di coda Sespsi, strapazzato con margine di 47 punti.

Famila Schio che conclude in ogni caso la prima fase con obiettivo raggiunto, rientrando di diritto ancora una volta tre le 8 big continentali della pallacanestro femminile. Da unica italiana rimasta in corsa, visto che alla Virtus Bologna non è bastata la vittoria di ieri per aggrapparsi al 4° posto, sfuggito di un solo punto. Quarta piazza nel gruppo dove hanno giocato Sottana e compagne che invece tocca proprio alle altovicentine nonostante l’arrivo (in volata) in terzetto a pari punti con le ungheresi del Miscolk e le spagnole di Saragozza: 9 vittorie e 5 sconfitte per tutte e tre.

La classifica avulsa prevista dal regolamento penalizza Schio, a cui toccherà sfidare le più forte del gruppo B, vale a dire le ceche dell’Usk di Praga (12 successi in 14 partite). Battute un anno fa nella finale europea per il 3° posto. Ieri sera terribile il parziale di metà gara, un 51-27 che fotografa una difesa che prende acqua e con una proiezione di punti finali per Valencia “over 100” e una poco oltre i 50 realizzati per le tiratrici arancioni. E con un passivo parziale di fatto già che appare incolmabile, a maggiore ragione quando si andrà sotto di 31 punti nel terzo quarto.

IL TABELLINO DEL MATCH

Valencia Basket Club – Beretta Famila Schio 87-60 (26-13, 51-27, 71-41)

Valencia Basket Club: Hempe 6, Erauncetamurguil 0, Fingall 22, Ouvina 8, Buenavida 0, Torrens 7, Casas 7, Romero 12, Fam 2, Carrera 5, Guelich 12, Iagupova 6

Beretta Famila Schio: Juhasz 16, Bestagno 12, Sottana 3, Sivka 0, Verona 9, Guirantes 13, Crippa 0, Parks 2, Keys 0, Penna 4, Reisingerova 1