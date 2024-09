Carambola tra due automobili e un furgone in zona industriale: danni ai soli veicoli

Qualche momento di apprensione si è registrato questa mattina a Schio, in via Veneto, dopo la collisione multipla tra veicoli che si è registrata nella zona industriale a ridosso di zona Campagnola verso Santorso. Almeno due automobili e un mezzo commerciale per il trasporto merci sarebbero rimasti coinvolti, con a bordo i rispettivi conducenti.

Dalle prime indicazioni giunte il bilancio dei feriti non consta di situazioni di salute tali da richiedere il ricovero urgente di persone in pronto soccorso – molto vicino tra l’altro al luogo dell’incidente il polo clinico sanitario “Alto Vicentino” di Santorso -, se non per medicazioni per lievi contusioni conseguenze dell’impatto.

Lo scontro accidentale tra più veicoli in strada lunedì mattina in via Veneto è avvenuto all’altezza dell’intersezione con via Umbria, nelle immediate vicinanze del punto vendita Unieuro di Schio. Le cause che hanno portato alle collisioni e le attribuzioni di eventuali responsabilità in merito sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute.

Secondo quanto risulta dalla immagini, in attesa di un report dettagliato, si tratterebbe di un impatto a carattere frontale tra una Fiat Grande Punto e una seconda utilitaria, mentre il veicolo furgonato di trasporto merci di marca Mercedes si trovava fermo allo Stop di via Umbria.