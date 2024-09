Vicenza up, Arzignano down: per le vicentine di serie C una domenica in altalena

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L.R. Vicenza che vince, per la prima volta in stagione al Menti e senza subire gol, Arzignano Valchiampo che perde, prendendone altri tre ma almeno combattendo di fronte a un Trento squadra (tornata) tosta. Sono questi gli esiti delle gare delle squadre vicentine del calcio professionistico, come eredità della domenica di pallone di metà settembre e del 4° turno di campionato, con i biancorossi a trionfare 2-0 nel match casalingo contro la pro Patria (Rauti e Morra a segno) e giallocelesti a soccombere per 3-2 (a Padova ieri) contro il Trento (Lakti e Cerretelli i marcatori).

Per il “Lane” di Stefano Vecchi imbattibilità stagionale mantenuta, con la seconda vittoria a cui si aggiungono i due pareggi, per l’Arzichiampo di Bruno terzo ko in un poker di partite, tre delle quali subendo dai tre gol in su. Il primo successo casalingo della stagione viene festeggiato da poco più di 9 mila vicentini sugli spalti del “Menti”. Per Morra secondo centro in campionato, per Rauti con gran bordata il primo dopo il tris in Coppa Italia.

Contro un Trento alla sua prima vittoria stagionale che invece manca ancora in terra Ovest Vicentino, con il club di Chilese all’ultimo posto nel girone A in compagnia di Pergolettese (a gare “piene”) e Novara (che ospita il posticipo stasera il Lecco). Dopo il quartetto d’incontri d’esordio sono quattro anche i punti di distacco dal vertice per il Vicenza, che non recupera terreno sulla scatenata coppia in fuga composta dal Padova e dal sorprendente Renate, a punteggio pieno (12 punti), le quattro (guarda caso) uniche imbattute del gruppo insieme appunto al “Lane” e al Lecco.

Biancorossi di mister Vecchi impegnati per il prossimo match al sabato sera in Lombardia (18/9) contro l’Alcione Milano, squadra matricola per la prima volta salita tra i club pro dopo l’annata trionfale in serie D. Dopo Milan e Inter – e con Milan Futuro – il terzo team della città meneghina, colorato di arancioblu. Arzignano Valchiampo chiamato al derby del Veneto con la Clodiense che riunisce i colori di Chioggia e Sottomarina: veneziani allora da battere allo Stadio Dal Molin, sempre con duello in programma al sabato. Le due formazioni vicentine giocheranno in contemporanea, alle 18.30. Sarà probabilmente un banco di prova già decisivo per il tecnico Alessandro Bruno, alle prese soprattutto con una linea difensiva traballante: 11 le reti già incassate.

