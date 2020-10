Carlo Bettanin eletto alla guida dell’Unione Montana Pasubio-Alto vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Unione Montana Pasubio-Alto Vicentino ha un nuovo presidente: è il sindaco di Valli del Pasubio, Carlo Bettanin. E’ stato eletto alla guida dell’ente sovracomunale e succede all’ex sindaco di Posina Andrea Cecchellero.

L’elezione è avvenuta martedì scorso, quando si è riunito il consiglio dell’Unione Montana. All’ordine del giorno, il cambio al vertice dell’ente a seguito delle ultime elezioni amministrative.

Su proposta della giunta, composta dagli otto sindaci dei comuni membri, è stato sottoposto al voto del consiglio il nominativo di Carlo Bettanin. Il Sindaco di Valli del Pasubio, per il quale sono stati espressi apprezzamenti da tutti i colleghi sindaci e dai membri del consiglio che sono intervenuti, è stato eletto con voto unanime con l’augurio di “buon lavoro”.

Carlo Bettanin, forte dell’esperienza trentennale come tecnico nell’originaria Comunità Montana Leogra Timonchio, si trova da oggi al suo vertice e ha già definito le linee di indirizzo che intende dare all’attività dell’ente. “Oltre al mantenimento delle funzioni di protezione civile già in essere e al compimento dell’estensione territoriale con il progetto di adesione dei comuni di Recoaro Terme e Valdagno – ha detto Bettanin – voglio provare a dare un nuovo impulso all’attività dell’Unione mettendola al servizio dei comuni come promotore di servizi associati, sia per ottenere economie di spesa che per offrire risposte armonizzate tra i comuni della medesima area geografica”.