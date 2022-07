C’è voglia di festa in centro. E’ tutto pronto per il Carnevale d’estate

E’ tutto pronto a Schio per la versione estiva del Carnevale, con quattro carri mascherati che sfileranno sabato 16 luglio colorando le vie del centro storico a partire dalle 18. Organizzata dalla Pro Loco Schio con il sostegno del Comune, la manifestazione vedrà i carri dei quartieri scledensi mostrarsi in tutto il loro splendore accompagnati da musica, intrattenimento per grandi e bambini e buon cibo.

“I carri mascherati sono fermi dal febbraio 2020 a causa della restrizioni dovute alla pandemia e i capi carri ci hanno contattato per capire se potevamo aiutarli ad organizzare un evento nel periodo estivo – dice Laura Grigolo della Pro Loco -. Ci siamo subito dati da fare per poter proporre una giornata di festa dedicata a tutta la città. È un’occasione per stare insieme, ma anche per ricordare che il Carnevale di Schio c’è ancora. Ci auguriamo di poter tornare a far sfilare i carri per il febbraio 2023″.

Il 16 luglio in Piazza Rossi saranno esposti i carri con alcuni figuranti che si cimenteranno in coreografie e performance per rendere più coinvolgente la serata. Dalle 18 alle 20, poi, è previsto uno spettacolo dedicato ai bambini con le bolle di sapone di Andrea Pegoraro. Dalle 21, invece, musica e divertimento con il dj Marco Festa sempre in piazza Rossi. Non mancherà un piccolo stand gastronomico a cura della Pro Loco di Schio.

“In questi due anni la sfilata dei carri mascherati ci è mancata molto perché è sempre stata un’occasione di festa e di condivisione per la città oltre che un’opportunità per mettere in luce la bravura dei carristi – dice l’assessore alla cultura e promozione del territorio, Barbara Corzato – Lo scorso febbraio a causa dell’emergenza sanitaria abbiamo dovuto rinunciare a questo importante appuntamento, ora però grazie all’impegno della Pro Loco, dei carristi e dei volontari che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo possiamo “recuperare” l’edizione 2022 regalando così una giornata di spensieratezza alla cittadinanza e in particolar modo ai più piccoli”.

Ai più piccoli che raggiungeranno il centro cittadino “in maschera” verranno regalati dei buoni gelato offerti dalle gelaterie di Schio.