Esce di strada con la moto lungo la variante “Destra Leogra”: morto centauro bassanese

E’ stato dichiarato morto nel pomeriggio di oggi all’ospedale Alto Vicentino di Santorso, dove era ricoverato in rianimazione in condizioni critiche, il giovane di 27 anni residente a Bassano del Grappa rimasto gravemente ferito ieri, giovedì 23 novembre, in tarda serata in una drammatica uscita di strada in motocicletta lungo la variante “Destra Leogra” a Schio.

Nessun altro veicolo era rimasto coinvolto nell’incidente e non sono ancora note le cause che avrebbero provocato l’uscita di strada della sua moto, una Bmw Gs mentre viaggiava, poco dopo le 23, sul tratto della variante in direzione di Vicenza.

A lanciare l’allarme era stato un infermiere di Valdagno, che stava transitando sulla bretella e che si è accorto della presenza della moto nel campo a bordo strada. I soccorsi da parte del Suem 118 sono arrivati subito, insieme a una pattuglia della polizia locale “Altovicentino” dal comando scledense, per effettuare i rilievi di rito sul sinistro e per vigilare sulla sicurezza della circolazione stradale degli altri utenti.

La moto sarebbe uscita di strada all’altezza di una curva verso sinistra, dopo che il pilota ha perso il controllo della due ruote, andando a uscire dal percorso (sul lato destro) in un fossato adiacente a un terreno privato. Il team di soccorso ha riscontrato lesioni serie riportate nella “scivolata”, disponendo poi il ricovero immediato del 27enne nel polo ospedaliero più vicino, dopo averlo immobilizzato con le manovre opportune e assicurato alla tavola spinale.

Le sue condizioni son apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio di oggi, trascorse il periodo di legge per dichiarare la cessazione delle funzioni vitali, ne è stata purtroppo dichiarata la morte.

Notizia in aggiornamento