Cerca di evitare lo scontro con manovra disperata, tir perde il rimorchio che si ribalta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si trova davanti un un veicolo, effettua una brusca manovra d’emergenza che gli costa il ribaltamento del rimorchio. L’episodio, avvenuto poco prima delle 21 di venerdì 14 gennaio, in via Maestri del Lavoro a Schio poteva costare molto caro ma miracolosamente nessuna persona è rimasta ferita. Fortunatamente a quell’ora la zona, solitamente trafficata da lavoratori, era libera.

Il camion, di marca renault trainante un rimorchio Omar era condotto E.C.V. autista dipendente di una ditta di Schio e proveniva da via Lago di Trasimeno percorrendo via Maestri Del Lavoro in direzione Thiene. Il tir viaggiava su un tratto di strada rettilineo poco prima dell’uscita che porta a Marano Vicentino, a causa di una manovra di emergenza da parte del suo conducente per evitare la collisione frontale con altro mezzo, che proveniente dal senso opposto di marcia in fase di sorpasso, aveva invaso totalmente la corsia di sinistra.

Questa mossa brusca ha fatto staccare il rimorchio, a pieno carico, urtando prima un cordolo di cemento per poi rovesciarsi finendo per invadere la corsia opposta scivolando per oltre 30 metri sull’asfalto. I pompieri arrivati da Schio e da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi e predisposto le operazioni per il recupero del rimorchio. La polizia locale intervenuta con due pattuglie ha bloccato il traffico deviando la viabilità. Le operazioni di recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 3:15 di sabato mattina.