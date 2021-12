Chiosco in fiamme nella notte. Incenerito il punto bevande del “Molo 517”, ignote le cause

Un chiosco che ospita il locale all’aperto e centro di eventi culturali e sportivi “Molo” a Magrè di Schio è andato completamente distrutto in seguito alle fiamme che lo hanno avvolto nel corso della notte, a quanto sembra per cause di natura accidentale. Anche se allo stato attuale, a poche ore dall’incendio, non si possono escludere a priori eventuali doli e quindi la possibilità di un reato e di denuncia verso ignoti.

Per aver maggiori dettagli sulle cause dell’emergenza, infatti, bisognerà attendere gli esiti dei rilievi posti in essere dai vigili del fuoco e dai carabinieri, con una squadra di pronto intervento del 115 e un equipaggio dei militari dell’Arma giunti nei pressi dello stadio di calcio comunale cittadino, dalla rispettive caserme dislocate nel territorio scledense.

Più precisamente su una sponda del torrente Leogra, dove si trova un’area verde che da qualche anno è stata attrezzata come locale a cielo aperto. L’allarme è scattato oggi in piena notte, in via del Campo Sportivo, con le forze di soccorso del distaccamenti dei pompieri a raggiungere il parco verde che ospita, in particolare con la bella stagione, le attività ricreative dei gestori dell’area.

A segnalare l’emergenza sono stati alcuni residenti del popoloso quartiere della frazione di Magrè, attirati dall’odore di fumo e dalla luce sprigionata dalle fiamme. Il chiosco esterno, che si trova al centro del punto di ritrovo per tanti giovani di Schio e dell’Altovicentino e che viene chiamato come “la spiaggia di Schio”, è stato completamente bruciato dal rogo.

I danni sono da quantificare, ma ammonteranno verosimilmente a svariate migliaia di euro. L’area era deserta nelle ore notturne e, quindi, non si registrano persone ferite.