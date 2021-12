Aperta la ricerca di giovani per il servizio civile. Saranno impiegati in tre diverse ambiti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuova opportunità per ragazzi tra i 18 e 28 anni, a metterla a disposizione è il Comune di Vicenza che ha aperto il bando per la ricerca di 22 giovani. I candidati entreranno in servizio per un anno, prestando la propria collaborazione per 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni. Ad ognuno dei candidati, avviati al servizio civile, verrà riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro.

Le tre proposte, messe in campo dall’amministrazione comunale e sviluppato nel corso del 2021 dall’assessorato all’istruzione del Comune di Vicenza al Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale, darà l’opportunità ai giovani di rendersi utili alla comunità, oltre a fare un’esperienza di formazione e lavoro utile per consolidare le proprie conoscenze o per acquisirne di nuove.

Nel dettaglio le proposte

Vicenza-zioni giovani&sostenibil (codice progetto: PTXSU0001521011393NXXX) intende incoraggiare il protagonismo giovanile in ambito culturale e ambientale, stimolando l’aggregazione giovanile e sostenendo le attività dei centri di aggregazione cittadini per i giovani. Inoltre, si vuole promuovere tra gli studenti delle scuole cittadine l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Per questo progetto sono disponibili otto posti.

La proposta Biblioteche+ inclusive (codice progetto: PTXSU0001521011394NXXX) permette di seguire in Biblioteca Bertoliana progetti legati alle finalità delle sedi di pubblica lettura (assistenza agli utenti, consulenze, promozione, interprestito librario), progetti di catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario moderno, antico e manoscritto, e per supportare la comunicazione social della Bertoliana. Per questo progetto sono disponibili dieci posti.

Il progetto Museigiovani (codice progetto: PTXSU0001521011395NXXX) ha la finalità di ampliare la fruizione dei beni museali e di supportare l’ufficio cultura nelle attività di promozione del patrimonio museale e culturale vicentino per farlo conoscere alla cittadinanza ed ai turisti. Per questo progetto sono disponibili quattro posti.

I giovani potranno presentare la domanda entro il 26 gennaio 2022 (ore 14), attraverso la piattaforma Domande on line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.