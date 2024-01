Anziano ciclista di Thiene muore in strada dopo l’urto tra bici da corsa e autocarro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragica morte di un ciclista vicentino di 75 anni alle 11.15 a Schio in via Maestri del Lavoro, nella direttrice che lambisce la zona industriale scledense. L’uomo, in sella alla sua bici da cora, si stava dirigendo verso Zanè, nei dintorni dello svincolo per Marano Vicentino. Qui è avvenuto l’impatto con un mezzo della nettezza urbana, un autocarro che si trovava sul ciglio destro della strada per i lavori di pulizia del fondo.

Impossibile stabilire per ora se l’anziano ciclista di nome Umberto Zausa – era residente a Thiene – sia rimasto vittima di un malore o abbia perso il controllo della bici andando a sbattere sul veicolo con conseguente rovinosa a terra.

I primi a lanciare il segnale di Sos con richiesta soccorsi sono stati gli stessi operatori della squadra comunale di addetti alle pulizie, al pari di altri automobilisti in transito. Nonostante la viinanza con il polo medico di Santorso e l’ambulanza giunta in una manciata di minuti sullo scenario dell’incidente, l’uomo è deceduto poco dopo sull’asfalto. Sul posto le pattuglie della polizia locale Alto Vicentino e il personale sanitario d’emergenza del Suem.

Notizia in aggiornamento