Roulotte e catasta di legna vanno a fuoco, ferito il proprietario nel tentativo di spegnere il rogo

Si trova ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso dal primo pomeriggio di oggi il proprietario di una roulotte che si è procurato accidentalmente delle ustioni al viso nel tentativo di spegnere un incendio avvenuto nella sua proprietà privata, all’esterno in un cortile a Caltrano, nell’area pedemontana dell’Altovicentino.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause ignote, su una legnaia e su una roulotte in sosta prolungata nelle pertinenze dell’abitazione.

L’allarme per il rogo improvviso è stato dato al 118 alle 14 di oggi, con immediata richiesta di supporto dei vigili del fuoco giunti sul posto in via Gorizia per affrontare e circoscrivere il problema. Attivata anche un’ambulanza, visto che l’uomo ha subito delle ustioni – leggere secondo quanto reso noto dal comando del 115 nel report dell’intervento – con necessità di cure adeguate in ospedale.

I pompieri si sono dedicati a spegnere le fiamme sotto la copertura in lamiera utilizzando la schiuma himica con particolar riguardo alla “casa mobile” prima qui custodita al riparo dalle intemperie, andata irrimediabilmente distrutta. I danni ammonterebbero a svariate migliaia di euro, da quantificare nei prossimi giorni, mentre risulta in corso la bonifica per scongiurare eventuali ripresa di focolai. Per conoscere la causa precisa dell’incendio si dovrà attendere l’esito dei rilievi della squadra di vigili del fuoco di Schio presente sullo scenario a Caltrano.