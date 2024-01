Cdm, via libera a diverse norme: election day, partite iva, regole sulla beneficenza, sostegni agli anziani

Dopo due ore e mezza di riunione, il Consiglio dei ministri ha approvato una serie di norme: via libera al decreto legge per l’election day, fissando le elezioni europee all’8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali. Cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli Comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene invece del tutto eliminato il limite.

Il Cdm ha approvato anche il decreto legislativo con disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale per le partite Iva. Il viceministro dell’economia Maurizio Leo spiega: “Le risorse che verranno raccolte con quest’ultimo serviranno anche per completare le fasi successive di riforma. Il nostro obiettivo è che attraverso l’emersione di questa materia imponibile si possa ulteriormente incidere sulla riduzione delle aliquote Irpef”.

Arriva l’ok alla prestazione universale per gli anziani: la misura, lanciata in via sperimentale, partirà dal 1° gennaio 2025 e durerà fino al 31 dicembre 2026, consisterà in una prestazione universale, subordinata al bisogno assistenziale per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale degli anziani non autosufficienti con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e un Isee inferiore ai 6mila euro . La viceministra del Lavoro e Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci ha spiegato che in questo modo si inizia a mettere in protezione la platea di persone più bisognose e fragili e over-80. “Si passerà da un assegno di accompagnamento attualmente pari a 531,76 euro a 1.380 euro, da poter spendere per servizi, cura e assistenza”.