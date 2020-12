Comincia la bolla di Eurolega: full immersion europea per il Famila

Uno dei momenti più attesi da inizio stagione è arrivato: domani, alle ore 17, comincia il cammino in Eurolega per il Beretta Famila Schio. Tra le difficoltà legate alla pandemia e la nuova organizzazione, finalmente prende il via la competizione più importante nel panorama europeo. A Girona, le Orange disputeranno 3 partite in 4 giorni, un vero e proprio tour de force.

Il Famila affronterà, nella giornata di domani, l’UMMC Ekatrinburg, una delle franchigie più forti a livello mondiale. La squadra, nata in Russia nel 1938, vanta già 5 coppe vinte e si pone come obiettivo la conquista del sesto titolo continentale: con giocatrici del calibro di Quigley, Vandersloot e Griner, partono da favorite sia contro Schio, sia per la vittoria finale. Proprio per questo motivo, il Famila dovrà dare il meglio e tentare il “colpaccio” già all’esordio, anche se, come detto, non sarà una passeggiata.

Giovedì, sempre alle 17, andrà in scena il secondo match di questa kermesse europea: la squadra di coach Vincent giocherà contro Riga, il club della capitale della Lettonia. Una partita già più alla portata di Schio, che dovrà difendere bene e contenere gli attacchi delle lettoni. Non sarà semplice, ma è una partita da vincere, se si vuole sperare di passare il turno e giocarsi le proprie chances più avanti.

L’ultima partita (venerdì alle 20) vedrà opposte Famila e Girona, gara conclusiva della 4 giorni di Eurolega. Le spagnole avranno la possibilità di giocare in scioltezza visto il clima “di casa”: Schio, che conosce bene queste situazioni, dovrà tenere alta la concentrazione e tentare di portare a casa una vittoria preziosissima. Certe partite sono veramente difficili da pronosticare, anche in attesa degli esiti degli altri due incontri. Non resta che stare a guardare.

Le giocatrici, cariche e pronte per questa nuova sfida, non vedono l’ora di cominciare: dopo anni altalenanti in Europa, sarebbe una grande soddisfazione vedere un po’ di continuità. Tra le tante complicazioni di questo periodo, un banco di prova per confrontarsi con le più forti. Che vinca il migliore.