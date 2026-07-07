Compravendita concordata sui social sfocia in uno scippo: denunciato un minorenne

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I carabinieri di Schio, al termine di una mirata attività investigativa, hanno denunciato a piede libero un minorenne al Tribunale per i minorenni di Venezia per il reato di furto con strappo.

L’attività d’indagine ha preso il via in seguito alla querela, presentata a inizio giugno, in merito ad un episodio avvenuto presso il piazzale della stazione ferroviaria della città alto-vicentina. In tale circostanza, l’autore del reato, dopo aver concordato l’acquisto di alcuni capi d’abbigliamento precedentemente messi in vendita su una piattaforma social, si era impossessato della merce con un’azione repentina, dileguandosi subito dopo.

L’identificazione del presunto responsabile è stata possibile grazie ai tempestivi riscontri effettuati dai militari. In considerazione della delicatezza del caso, della minore età dei soggetti coinvolti e a tutela del segreto istruttorio, non sono state diffuse ulteriori generalità o dettagli identificativi relativi alle parti.

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