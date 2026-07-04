Alcol al volante, controlli dei Carabinieri: due denunciati nella notte tra Malo e Schio

A Malo i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un automobilista di 35 anni lungo via Pasubio. Sottoposto all’etilometro, l’uomo ha fatto registrare valori di 1,50 e 1,60 grammi per litro, oltre tre volte il limite massimo consentito per mettersi al volante. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il contestuale ritiro della patente. Poco dopo, a Schio, l’intervento dei carabinieri si è spostato nel centro cittadino, dove un 36enne era rimasto coinvolto in un incidente autonomo. Alla richiesta di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, l’uomo avrebbe opposto un netto rifiuto. Una scelta che, per la legge, equivale alle conseguenze previste nei casi più gravi: denuncia all’autorità giudiziaria, patente ritirata e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

L’attività rientra nei servizi straordinari predisposti dall’Arma durante i fine settimana, quando il traffico legato alla movida e ai locali notturni aumenta sensibilmente il rischio di incidenti. L’obiettivo resta quello di intercettare i comportamenti più pericolosi prima che possano trasformarsi in tragedie sulle strade.

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