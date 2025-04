Per Pasqua (meteo permettendo) riapre il bar nella terrazza della basilica Palladiana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel fine settimana di Pasqua riapre il bar nella terrazza della Basilica Palladiana a Vicenza, dove si potrà sorseggiare una bevanda ammirando il tramonto mentre il sole scende tra le montagne e illumina i tetti della città.

“Se le condizioni del tempo saranno buone – annuncia l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin – da questo fine settimana sarà di nuovo possibile sedersi ad un tavolo nella terrazza della Basilica Palladiana, un luogo ricco di fascino da cui si possono ammirare le montagne da un lato e il Santuario di Monte Berico dall’altro e da dove si riescono anche ad individuare i monumenti e le chiese di Vicenza. La terrazza è già visitabile dal 4 aprile negli orari di apertura del monumento, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, ma dal 18 aprile, il venerdì, il sabato e la domenica, dopo la chiusura del monumento, la terrazza rimarrà aperta per una pausa aperitivo o per un dopo cena. Il luogo è così suggestivo che sarà d’obbligo una foto ricordo!”

Il bar sarà aperto venerdì e sabato dalle 18 alle 23, domenica dalle 18 alle 21. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Si potrà accedere con un biglietto intero di 2 euro o con il ridotto da 1 euro riservato ai residenti di Vicenza e provincia su esibizione di un documento di identità. Sarà inoltre possibile acquistare un abbonamento da 10 euro che vale per l’intera stagione, quindi fino a ottobre.

Info: museicivicivicenza.it.

