Gatti morti per avvelenamento da topicida. Enpa avverte i proprietari di animali di Marano

E’ qualcosa di più di un sospetto quello che i volontari di Enpa Thiene-Schio hanno messo in evidenza nel corso della settimana, dopo la triste fine toccata a due mici in località Santa Maria a Marano Vicentino, morti per probabile avvelenamento. Con un post sulla pagina Facebook dell’associazione sono stati messi in guardia i proprietari di animali domestici e di gatti in particolare della zona, visto che si pensa all’ingerimento accidentale di prodotti topicidi come origine e causa dei due casi di morte dei felini.

Aree di ritrovamento dei gatti in agonia, poi deceduti tra mercoledì e giovedì, corrispondono alla zona intorno alla stazione dei treni di Marano, via Stazione appunto e via San Fermo, in una zona tra la campagna e il entro abitato di Santa Maria. Il prodotto tossico, in granuli o in polvere i più venduti sul mercato, provoca emorragie interne e la morte.

Dopo un sopralluogo e alla luce dell’assenza di segnalazioni in merito si tende ad escludere la distribuzione voluta di esche o bocconi avvelenati. La causa sarebbe dunque accidentale, se confermata l’ipotesi del prodotto destinato ai ratti di campagna e roditori in genere, ma la non intenzionalità non esclude da responsabilità personali chi ha sparso il veleno nei terreni, anche se privati.



Le normative in merito alla vendita e l’utilizzo dei prodotti ad alta tossicità prevedono a carico di chi li usa l’onere di predisporre adeguate protezioni a tutela delle altre specie animali. Inoltre, un utilizzo sconsiderato può provocare inquinamento alle colture e danni indiretti ad animali – vedi uccelli rapaci – che in natura si nutrono di piccoli roditori. Dopo la morte dei due gatti con sintomi di avvelenamento non si ha notizia di altre segnalazioni, ma l’effetto tossico di questi veleni può presentarsi a distanza di 3-7 giorni.