Crisi di nervi e danneggiamenti: 31enne resiste ai carabinieri. Ricoverato e denunciato

Momenti di panico ieri a Schio in via Martiri della Libertà, per un 31enne che – in preda a una crisi nervosa – ha messo a soqquadro il suo appartamento e tentato atti di autolesionismo.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando i genitori conviventi del giovane hanno richiesto l’intervento dei carabinieri, giunti sul posto con una pattuglia del radiomobile. I militari son giunti sul posto insieme agli operatori sanitari del Suem 118 e a una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino: il 31enne, in preda ad una forte crisi nervosa connessa a problemi di natura psichiatrica già conosciuti e seguiti dai sanitari, stava danneggiando l’appartamento compiendo atti di autolesionismo.

A seguito dell’arrivo degli operanti, secondo quanto riportato dai militari dell’Arma, il giovane ha però assunto un atteggiamento ostile e provocatorio, opponendosi con forza alle operazioni sanitarie e di controllo che avevano l’obiettivo di evitare che si facesse del male. Immobilizzato e sedato a fatica sul posto, il 31enne è stato quindi trasportato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Santorso, per le cure del caso. Nessun atto violento è stato commesso dal nei confronti dei genitori, ma il 31enne – che ha precedente giudiziari, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.