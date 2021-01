Due donne travolte sulle strisce: morta 89enne in carrozzina, badante in prognosi riservata

Tragedia della strada stamattina in via Maraschin a Schio, dove due donne – una 89enne e la sua badante – sono state investite mentre attraversavano sulle strisce. L’anziana è morta qualche ora dopo all’ospedale di Santorso, mentre la badante è ora ricoverata in prognosi riservata a causa dei gravi traumi riportati.

L’incidente è avvenuto alle 11.20. Le due donne sono state letteralmente travolte da una Fiat Multipla alla cui guida vi era un altro anziano: B.T., uomo 84enne di Torrebelvicino, che stava viaggiando in direzione del centro di Schio. All’altezza dell’attraversamento pedonale in corrispondenza di via Riboli ha investito la 58enne Mariya Petryk, residente a Schio, mentre spingeva la carrozzina che trasportava Maria Luisa Casolin, di 89 anni, pure di Schio, con la quale aveva un regolare contratto di badante. In corso di accertamento le cause dell’investimento.

La 58enne è statas caricata sul cofano della Multipla, mentre invece l’anziana è stata sbalzata lateralmente sull’asfalto. Sul posto sono subito accorse due ambulanze provenienti dall’ospedale di Santorso: entrambe le donne sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale dell’Alto Vicentino, in codice rosso. Illeso invece il conducente dell’auto.