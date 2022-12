Elena Vallortigara atleta dell’anno per la Fidal: suo il premio al femminile per il 2022

La medaglia di bronzo ai Mondiali di Atletica Leggera di Eugene nel salto in alto e i 2,00 metri oltrepassati con un balzo da podio sono valsi un prestigioso riconoscimento extra per l’atleta originaria di Torrebelvicino. Ed è così che Elena Vallortigara a 30 anni si conferma tra le interpreti più forti di sempre e amate del settore.

Proprio in queste ore è stato reso noto il verdetto del sondaggio lanciato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (la Fidal), che incorona l’altista vicentina come donna dell’anno in questo sport, celebrandone l’impresa in terra americana, precisamente in Oregon.

Il premio al maschile è andato a Marcell Jacobs, come era lecito attendersi. Tra i giovani Under 20 premi alla martellista emergente Rachele Mori e per il fenomeno dei salti (in alto e in lungo) Mattia Furlani.