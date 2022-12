Calcio, amichevoli: l’Inter passa col Sassuolo, L’Udinese batte la Cremonese

In attesa della ripresa del campionato, le squadre di Serie A scaldano i motori in amichevole. La sessione invernale dell’Inter si chiude con una vittoria: contro il Sassuolo, nell’ultima sfida del 2022 prima dell’inizio del campionato A mercoledì 4 gennaio nel big match contro il Napoli, i nerazzurri si impongono 1-0 al Mapei Stadium grazie alla rete di Dzeko al 63’. In campo per quasi tutta la partita anche Lukaku, mentre Mkhitaryan deve abbandonare il terreno di gioco per una lombalgia.



Nel pomeriggio, allo stadio Zini, l'Udinese ha battuto 3-1 la Cremonese. Padroni di casa avanti al 12' grazie alla punizione di Milanese deviata da Beto. Immediato pareggio con Arslan al 15'; i bianconeri mettono la testa avanti al 18' nuovamente con il centrocampista tedesco con cittadinanza turca, mentre il 3-1 arriva al 33' e porta la firma di Beto, bravo a capitalizzare lo splendido assist di Success. Oggi alle 17 c'è Sassuolo-Inter. Alle 19 tocca all'Atalanta contro l'AZ Alkmaar. Domani Juventus contro Standard Liegi e Milan contro il PSV.



Domani in campo Juventus contro Standard Liegi e Milan contro il PSV. Vigilia dunque per i bianconeri che domani alle 14:30 affronteranno allo Stadium lo Standard Liegi. Allegri farà le prove generali della squadra che sfiderà la Cremonese alla ripresa del campionato. Si potrebbe già vedere Chiesa per uno spezzone, anche se non si vuole rischiare nulla. Vlahovic continua nel lavoro di recupero e difficilmente ci sarà con la Cremonese, così come Cuadrado. Out Pogba. Intanto si rivede Rabiot, rientrato a Torino dopo i Mondiali.