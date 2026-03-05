Era drogato quando si schiantò sull’aiuola: giovane denunciato. L’amico rimase gravemente ferito

Il giovane che era a bordo con lui, quella sera dell’incidente in centro a Schio, riportò gravi ferite e fu ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Vicenza. Ora le verifiche cliniche hanno appurato che il guidatore, quel 19 gennaio, si era messo al volante mentre era sotto l’effetto di droga e per questo, a conclusione delle indagini, i carabinieri lo hanno denunciato per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e lesioni personali stradali.

L’incidente avvenne intorno all’una della notte fra il 18 e 19 gennaio di quest’anno alla rotatoria di Largo Santa Croce: la Fiat Punto con a bordo due giovani magherbini era finita ruote all’aria sull’aiuola a causa della perdita del controllo del veicolo da parte del guidatore.

Entrambi rimasero feriti ma il passeggero, in particolare, fu traasferito in codice rosso direttamente in ospedale a Vicenza, mentre invece il guidatore, un 28enne di nazionalità marocchina residente a Santorso, fu ricoverato all’ospedale di Santorso con ferite meno impegnative. Sul posto per i rilievi erano intervenuti i carabinieri.

A seguito dell’incidente, in cui si registrava un ferito, gli accertamenti qualitativi eseguiti sul conducente hanno dato esito positivo per l’assunzione di sostanze stupefacenti.

