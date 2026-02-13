Era in possesso di ecstasy, cocaina e oltre 2 mila euro in contanti: arrestato un 23enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: è questo il reato per il quale i carabinieri di Schio hanno arrestato, in flagranza, un 23enne del posto. L’episodio ha avuto luogo nel primo pomeriggio di lunedì 9 febbraio presso il centro commerciale “Campo Romano”, situato in via Lago Trasimeno.

Intorno alle 13.30 i militari, dopo aver individuato il giovane, hanno proceduto a una perquisizione personale. Il controllo ha permesso ai carabinieri di rinvenire, in possesso del 23enne, un “bottino” consistente in 13 involucri contenenti complessivamente 6,50 grammi di ecstasy e un involucro con 0,20 grammi di cocaina. La perquisizione ha anche portato alla scoperta della somma di 2.200 euro in contanti, prontamente sequestrata poiché ritenuta frutto dell’attività illecita.

L’esito del controllo ha indotto i militari a perquisire anche l’abitazione del giovane, nella cui camera da letto sono stati scoperti altri 0,48 grammi di cocaina. Oltre allo stupefacente e al denaro, i carabinieri hanno provveduto a sequestrare al 23enne anche due smartphone, che verranno analizzati per ricostruire la rete dei contatti e dei potenziali acquirenti.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato trattenuto nei locali della caserma scledense, in attesa del giudizio direttissimo. Il giorno seguente, martedì 10 febbraio, l’arresto ai danni del 23enne è stato convalidato presso il Tribunale di Vicenza, che ha provveduto inoltre ad applicare la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.