Olimpiadi, Brignone e Lollobrigida d’oro, Fontana d’argento: azzurri secondi nel medagliere

Ancora medaglie per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Ben quattro quelle conquistate ieri, 12 febbraio: due ori con Federica Brignone nel Super-G e Francesca Lollobrigida nei 5mila metri del pattinaggio di velocità, a cui si aggiunge il bronzo della staffetta mista nello slittino e l’argento nello short track di Arianna Fontana, per una spedizione italiana sempre più all’insegna delle donne. Diventano così diciassette i podi conquistati dall’inizio delle gare, come nessun’altra nazione; le vittorie sono sei, una sola in meno della Norvegia che guida il medagliere anche se ha due piazzamenti in meno. La tempesta azzurra spazza così via i precedenti record mostrandosi nella forma migliore per affrontare le competizioni dei prossimi giorni.

Ma vediamo da vicino le ultime medaglie conquistate. Federica Brignone, soprannominata “La tigre della neve” regala una delle pagine più belle dello sci alpino azzurro, dominando il Super-G a dieci mesi dal terribile infortunio che sembrava averla messa fuori dai Giochi. Francesca Lollobrigida, che bissa il successo dei 3mila metri metri, si conferma regina del ghiaccio. Non delude neanche la tradizione dello slittino. La pista di Cortina è di bronzo con gli azzurri Verena Hofer, Dominik Fischnaller, e le due coppie che hanno vinto il titolo olimpico Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldern e Andrea Voetter/Marion Oberhofer.

In serata poi la sempre più nella storia Arianna Fontana conquista un altro argento nei 500 metri dello short track e, a 36 anni lei e 66 anni più tardi, eguaglia il record di Edoardo Mangiarotti diventando l’atleta azzurra più medagliata di sempre, a quota 13. Dopo sei giorni di gare i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina hanno già spazzato tanti precedenti record piazzandosi al secondo posto di sempre: 32 anni dopo si mira dunque al record di Lillehammer, dove le medaglie erano state venti, inclusi sette ori.