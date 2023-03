Eurolega, Famila Schio in altalena con Valencia in gara1: lo strattone vincente nel finale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ricorderanno a lungo quel “61 points” sul tabellone luminoso del PalaRomare le spagnole del Valencia Basket, inchiodatesi per 5 minuti sul quel punteggio nell’ultimo quarto del primo atto del duello con le orange del Famila Beretta Schio, vincitore alla fine per 75-63.

Gara1 va dunque a Sottana e compagne, guidate sotto canestro dall’americana bionda Mabrey che piazza 20 punti personali e, nel finale, da una difesa “oppressiva” che ha tolto il respiro alle avversarie proprio quando Ndour (21 gettoni per lei) sale in cattedra e fa il bello e il cattivo tempo sotto canestro. Si replica già venerdì sera in terra iberica, inizio alle 19.

In caso di secondo successo Famila Schio volerà direttamente in semifinale di Euroleague Women, altrimenti il dado sarà tratto alla “bella” in calendario per mercoledì 22 marzo, di nuovo in Altovicentino. Primi due quarti interlocutori, con le scledensi sempre avanti nel punteggio e che paiono in sicurezza con margine solido ma mai definitivo. Dopo le prime danze si balla dal +4 al +2 fino a quasi metà gara, con la gente di Schio a riempire quasi del tutto il palasport e la piccionaia a sostenere le proprie beniamine con cori e colori.

Primi due quarti regolari per la padrone di casa, con un 20-12 e un 40-33 a chiudere all’intervallo. Nel terzo la squadra ospite difende con i denti, sale l’agonismo, l’attacco del Famila s’inceppa e la retina fatica a scuotersi, mentre le spagnole prendono fiducia e in men che non si dica mettono la freccia e sorpassano arrivando al +6 sul 51-45 che lascia di gelo il PalaRomare. Reazione salvifica che arriva due minuti prima dell’ultima pausa, ancora guidata dal rientro sul parquet di super Mabrey, stella della serata ma che si carica di falli, serie di canestri ritrovata e si torna a portata di canestro sul 55-56.

Ancora spagnole più in palla al rientro, almeno fino al 61-57 a loro favore, poi tutta la pioggia non caduta sul Vicentino negli ultimi mesi si abbatte sul canestro delle valenciane, crollate sotti i colpi di Ndour e le compagne con un terrificante parziale di 18-4 e con i quattro punti ospiti segnati praticamente solo negli ultimi 90 secondi.

Beretta Famila Schio – Valencia Basket 75-63 (20-13, 40-33, 55-56)

Beretta Famila Schio: Mabrey 20, Bestagno 4, Mestdagh 5, Sottana 4, Sivka ne, Verona 9, Howard 4, Sventoraite 4, Crippa 0, Keys 4, Penna ne, Ndour 21.

Valencia Basket: Buenavida 2, Salvarodes 10, Casas 9, Romero 15, Lamana 1, Dju ne, Carrera 5, Cox 14, Gulich 4, Burdick 3