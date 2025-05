Famila e Reyer si “spintonano” in gara4: rimane in piedi Venezia, si va alla “bella” decisiva

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stavolta le orange del Famila hanno pregustato il sapore dell’impresa, e anche quello più subdolamente afrodisiaco di restituire lo sgarro di un anno fa di festeggiare lo scudetto in casa altrui. Ma è andata male, per Schio, e ancora bene sul parquet amico del Taliercio alla Reyer , che ha centrato il quarto finale migliore della serie per rintuzzare il rientro di Keys e socie nel pieno di una bagarre senza esclusione di colpi in gara4, giocata sabato sera. Sì, Keys in evidenza, trascinatrice vera e con 15 punti di personale di cui 11 in una fazzoletto, così come Kuier su sponda orogranata, davvero inarrestabile con ben 24 punti a referto.

Punteggio finale di 73-67 a favore di Venezia, con fattore campo allora rispettato in quattro partite su quattro e verdetto tricolore rimandato a domani sera per la “quinta” di spareggio. Si tornerà in Altovicentino per la sfida decisiva, in pratica una finalissima in atto unico dopo il poker di emozioni che le due società venete hanno regalato a tifosi e appassionati della pallacanestro femminile. Si giocherà alle 20.30.

Tornando a sabato, aveva illuso l’ottimo approccio al match della vicentine di Schio. Ben 25 punti segnati nei primi 10′ effettivi, con una proiezione da tripla cifra sui 40. Ma la difesa feroce della locali ha “stritolato” le velleità di canestro delle atlete di Diakaioulakos a lungo andare, rimettendo la contesa sui binari dell’equilibrio con più strappi corti da una parte all’altra fino a quello formidabile della Reyer nel momento decisivo del match. Forse unico neo dello show scudetto numero 4, sempre in onda in diretta tv su Raisport, l’eccessiva tensione che si è materializzata in pista, complice una direzione di gara troppo “tenera”.

IL TABELLINO DI GARA4 – Reyer Venezia-Famila Schio 73-67

PARZIALI 17-25, 33-35, 50-45

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani 12, Smalls 6, Villa 12, Nicolodi 0, Pan 7, Stankovic 4, Cubaj 6, Fassina 0, Santucci 2, Kuier 24.

Famila Wuber Schio: Juhasz 8, Bestagno 0, Sottana 5, Zanardi ne, Verona 2, Salaun 16, Dojkic 5, Andrè 8, Keys 15, Laksa 8.

I PUNTEGGI DELLA SERIE SCUDETTO

Gara1. Famila Schio-Reyer Venezia 72-62

Gara2. Famila Schio-Reyer Venezia 86-79 (dts)

Gara3. Reyer Venezia-Famila Schio 67-57

Gara4. Reyer Venezia-Famila Schio 73-67

