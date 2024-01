Famila “a canestro” in Coppa Italia: Roma battuta e accesso garantito alla Final Four

Capitan Sottana indica la via della Final Four di Coppa Italia, che il Famila Wuber Schio andrà a giocarsi da detentrice del trofeo tricolore dal 16 al 18 febbraio a Torino, dopo aver agguantato il passo per le semifinali ieri al PalaRomare (81-72 contro Roma). Da ricordare anche che il club vanta il record di titoli in questa competizione – ben 14 Coppa Italia in bacheca fin qui – per il lato rosa della pallacanestro femminile.

Per raggiungere quello che si poteva definire come obiettivo minimo, ieri sera nel palasport di Schio bisognava regolare l’outsider Oxygen Roma, quintetto di seconda fascia in serie A donne ma in crescita in questa fase centrale di stagione. Per il Famila, in semifinale, ora si intravede già lo scoglio Geas, tra l’altro prossima avversaria di regular season. A qualificarsi anche Reyer Venezia (ko il Brescia) come da pronostico per la leader di massima serie e imbattuta in Italia, fuori a sorpresa invece la Virtus Bologna, battuta da Ragusa.

Ancora priva di Juhasz e Reisingerova, e con Penna febbricitante, il Famila Schio ieri non si è fatto intimorire dalla prestanza sotto canestro dell’Oxygen Roma e ha vinto con una prova di spessore dall’arco (14/30 46%), uno splendido gioco di squadra (24 assist) e un’ottima precisione ai liberi (9/10), conducendo sempre la partita dall’inizio pur senza mai scrollarsi di dosso del tutto le laziali. A riposo dopo i primi due quarti si negli spogliatoi sul 45-36, unica pecca forse attacco meno incisivo nella fase finale.

IL TABELLINO –

Famila Wuber Schio – Oxygen Roma Basket 81-72 (25-16, 45-36, 70-51)

Famila Wuber Schio: Bestagno 5, Sottana 6, Sivka 7, Verona 11, Guirantes 13, Crippa 0, Pirozzi ne, Chagas 0, Parks 18, Keys 19, Penna 2

Oxygen Roma Basket: Romeo 9, Dongue 12, Cupido 8, Natali 10, Bongiorno ne, Scarsi 0, Czukor 13, Sventoraite 7, Gilli 5, Kalu 8