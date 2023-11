Famila al giro di boa in Euroleague: ospita alle 20 le iberiche del Valencia, rivali playoff

Sa già profumo di spareggio anticipato il duello sotto i canestri del PalaRomare di Schio, in “onda” questa sera alle 20 sul parquet altovicentino e con Beretta Famila Schio e Valencia ad affrontarsi per i due punti in palio nel girone A di Euroleague Women. Quintetti a pari punti in classifica, con un ruolino di marcia di tre vittorie e tre ko per ciascuno, al 4° posto in coabitazione nel girone a otto team che sarà “dimezzato” dopo la fase a gironi.

Si tratta delle riedizione dei quarti di finali della scorsa stagione e, che anche si gioca solo il settimo match (su 14) e si conclude stasera metà del percorso, il peso specifico dei punti stasera in palio è pesante.

Entrambe le squadre non stanno vivendo la stessa trionfale stagione del 2022/23 ma sono comunque pienamente in corsa per uno dei primi quattro posti del gruppo A. Famila Schio e Valencia condividono anche la voglia di riscatto, dopo i rispettivi ko patiti una settimana fa sempre in Furopa: le orange allenate dal coach greco Georgios Dikaioulakos per 56-51 a Saragozza, Valencia per 67-56 in casa dell’imbattuta Miskolc (che domani affronterà l’altra regina del girone A, Fenerbahce).

Beretta Famila Schio – Valencia Basket Club

Mercoledì 29 novembre ore 20.00 – PalaRomare (Schio)

Biglietti disponibili su Vivaticket

Diretta streaming in chiaro sul canale Youtube di Euroleague Women