Ospedale di Santorso, coppia di operai bloccata sul “cesto”a 20 metri di altezza – FOTOGALLERY

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un guasto meccanico ha fatto scaturire un intervento di emergenza proprio sulla struttura del polo medico “Alto Vicentino” di Santorso nel corso della mattinata odierna, con i vigili del fuoco di Schio accorsi in aiuto di due operai di una ditta esterna rimasti “sospesi” a 20 metri dal suolo, all’interno della piattaforma su cui stavano lavorando.

Allarme scattato alle 9 di oggi, in località Garziere, con richiesta immediata di intervento al 115 e invio dei pompieri sul posto per valutare come poter intervenire. Una volta assodato il blocco del macchinario con braccio della gru e cestello non manovrabili, si sono decise le modalità migliori per potare in salvo – e a terra – i due lavoratori.

Spaventati per l’inconveniente tecnico ma usciti incolumi dall’episodio. I due stavano in quel momento effettuando dei rilievi sulla struttura metallica che riveste l’esterno dei vari corpo dell’edificio che ospita l’ospedale del distretto 2 dell’Ulss 7 Pedemontana, lavori di routine. I vigili del fuoco chiamati in azione, con il supporto di un tecnico del noleggio della piattaforma, hanno agito sulle manovre di emergenza del camion, facendo raggiungere ai due operai un terrazzo 8 metri più in basso.

Qui dove, in sicurezza, i due malcapitati sono stati raggiunti dai vigili del fuoco, assicurati e portati in salvo a terra. Sul posto il personale dello Spisal dell’Ulss 7, attivati anch’essi per l’indagine sull’incidente fortunatamente senza feriti né danni rilevanti, ma potevano esserci conseguenze ben diverse se il malfunzionamento del macchinario avesse determinato altri inconvenienti.