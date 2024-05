Famila, al PalaRomare non Passa… lacqua! Ragusa battuto nella prima semifinale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I 25 punti di margine contro un quintetto specializzato ormai nei blitz in trasferta certifica lo stato di forme crescente del Famila Wuber Schio nella prima partita di semifinale playoff. La larga vittoria per 76-51 mette un punto sui due necessari per approdare alla finalissima per il tricolore del basket nella versione feminile, contro un Passalacqua Ragusa tutt’altro che arrendevole ma che alla lunga non è riuscito a tenere il ritmo delle cestiste arancioni, sorrette come sempre dal pubblico del PalaRomare.

Per confermare la candidatura alla finale scudetto bisognerà volare in Sicilia e replicare il successo sul parquet della ragusane, mercoledì sera, e poi attendere il verdetto dell’altro duello che vede anche qui pronostici rispettati con la Reyer Venezia a battere l’outsider con punteggio di 82-63 Magnolia Campobasso.

Reduci dalle fatiche extra tra campo ed extracampo per confezionare la sorpresa dei playoff – battute due volte a Bologna le favorite della Virtus Segafredo -, le atlete del Passalacqua sono state surclassate in avvio di partita da un parziale di 13-2, gap ricucito con le triple delle ospiti. Per tutta la prima metà gara il Famila Schio non concede spazi e tempi di gioco alle avversarie per reagire e tornare a contatto nel punteggio, controllando e ruotando la parte restante della partita, anche badando a non sprecare troppe energie.

Il +16 di metà primo round porta alla ripresa al margine di 20 punti, a cui segue un black out pericoloso di 0 a 12, prima di riprendere saldamente le redini e allungare restituendo la dozzina di punti subita sempre a zero. Andando in scioltezza verso la sirena con un unico brivido extra l’infortunio – in corso di valutazione dopo la botta alla schiena – a Reisingerova finita sui pannelli pubblicitari dopo un contrasto di gioco. Quattro le giocatrici in doppia cifra, top scorer stavolta Juhasz con 16 punti.

TABELLINO DI SEMIFINALE GARA 1

Famila Wuber Schio – Passalacqua Ragusa 76-51

Famila Wuber Schio: Juhasz 16, Bestagno 3, Sottana 15, Verona 5, Guirantes 15, Mutterle ne, Crippa 3, Parks 11, Keys 0, Reisingerova 8.

Passalacqua Ragusa: Thomas 6, Spreafico 6, Di Fine 0, Milazzo 3, Salice 0, Jakubcova 11, Pastrello 3, Juskaite 5, Miccoli 8, Chidom 6, Nikolic 3.