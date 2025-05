Il malore e la scoperta della malattia già avanzata. Altavilla piange “Ale”, 50enne dalle tante passioni

E’ una notizia che stringe il cuore quella della morte di un imprenditore vicentino di 50 anni, morto in ospedale al San Bortolo a seguito un problema di salute riscontrato dopo il ricovero in ospedale di appena 10 giorni prima. Alessandro Cunico, padre di due figli, è deceduto nell’incredulità totale di chi gli stava vicino, e sarà salutato sabato mattina nella chiesa parrocchiale di Altavilla, la cittadina dove viveva.

Persona gioviale e piena di energia, il 50enne era un appassionato di balli caraibici ed era stato anche arbitro di pallacanestro, settore sportivo che lo ricorda in questi giorni duri dopo aver appreso della sua prematura quanto improvvisa scomparsa.

Un lutto inaspettato che abbraccia due comunità vicine, quella di Altavilla Vicentina citata e anche quella di Brendola, dove ha sede l’attività professionale di Cunico, l’azienda Sim 2.0 che si occupa di lavorazione di materiali metallici. Fino a una decina di giorni fa, “Ale” – questo il diminutivo con cui era chiamato da tutti in confidenza – non aveva mai presentato alcun sintomo di problemi di salute e conduceva la vita di sempre, spartendo il suo tempo libero tra le sue passioni, la motocicletta e la musica da aggiungere a quelle già rese note.

Uno stato di malessere insorto lo ha portato a rivolgersi al pronto soccorso del San Bortolo, da qui il ricovero e gli accertamenti diagnostici che hanno portato all’individuazione di un male in stato avanzato, ormai impossibile da debellare. In pochi giorni, poi, il più amaro degli epiloghi. Alessandro Cunico ha chiuso gli occhi in un reparto dell’ospedale di Vicenza martedì, lasciando nel dolore più profondo in particolare la compagna Desy, i genitori Rosa e Giacomo, i due figli di 19 e 16 anni Gioia e Francesco, e la sorella Silvia, che lo hanno assistito amorevolmente fino all’ultimo istante di vita.

Il mondo della pallacanestro vicentina sta dimostrando la propria partecipazione da più parti in questi giorni, e sarà disposto un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex arbitro in occasione delle partite sui parquet provinciali nel prossimo week end. Sabato mattina la cerimonia in suo omaggio e saluto si svolgerà alle 9.30. Domani il raccoglimento con la veglia di preghiera comunitaria che si terrà alle 19.30, sempre nella chiesa altavillese.

