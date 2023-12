Famila, la Sepsi non fa paura in Europa: terza vittoria di fila e playoff più vicini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il fanalino di coda del girone non acceca il Beretta Famila Schio, che centra così la terza vittoria di fila in Euroleague Women, sesta su nove incontri disputati, assestandosi in zona playoff, a spese delle rumene del Sepsi. Grazie anche al calore del PalaRomare di Schio le arancioni del coach greco Dikaioulakos hanno la meglio per 88-72, con un +16 che rende bene l’idea della condotta del match, stavolta senza “altalene” di rendimento che avevano di fatto caratterizzato le prestazioni dell’ultimo mese a livello internazionale.

Una vigilia di gara abbastanza tormentata per il Famila aveva preceduto la palla contesa di ieri sera, viste le assenza “pesanti” sotto canestro sia di Juhasz che di Keys, bloccata a un problema muscolare. Best scorer tra le Orange è Robyn Parks con i suoi 22 punti ma lodi della serata anche anche Reisingerova come pivot. Una vittoria, comunque, del collettivo, con tutte le effettive a mettere quel pizzico in più per compensare le due assenze.

Dopo un avvio equilibrato, un parziale di 10-0 a favore del Famila Schio ha scavato il solco tra i due quintetti: le vicentine piazzano a referto ben 28 punti nel primo quarto, con proiezioni “over 100” sui 40′. Al break lungo di metà duello si va sul 49-38 con margine di sicurezza confortate delle buone percentuali al tiro dal campo. Anche nel terzo quarto Schio segna più di 20 punti e il gap, pur tra alti e bassi, non si scalfisce e si va al riposo short sul +13 (70-57) prima dell’ultimo quarto. Che si apre con il massimo vantaggio del +19 e un agevole finale che vede in campo anche la giovane di casa Mutterle lanciata sul parquet.

Guardando alla classifica del gruppo A è stata una serata europea piena di soprese. Fuori pronostico il primo scivolone delle campionesse continentali del Fenerbahce, cadute in Francia al cospetto di un Lione che sta recuperando giocatrici e terreno. Turche sconfitte 89-81 in Francia e transalpine che tentano ora una rimonta ai limiti dell’impossibile verso il 4° posto. Sgambetto anche per la viceleader: le ungheresi del Miscolk sconfitte nel catino fortezza del Zaragoza per 70-68, con spagnole all’aggancio al 2° posto alla magiare. Passa facile invece Valencia in Polonia in casa del Lublin, la principale outsider per il Famila, che rimane comunque due punti dietro alle scledensi.

TABELLINO DEL MATCH – Beretta Famila Schio-ACS Sepsi 88-72 (28-16, 49-38, 70-57)

Beretta Famila Schio: Bestagno 7, Sottana 6, Sivka 2, Verona 11, Guirantes 15, Mutterle 0, Crippa 0, Chagas 0, Parks 22, Penna 11, Reisingerova 14. All. Dikaioulakos.

ACS Sepsi: Gereben 7, Nystrom 3, Lipovan ne, Hristova 18, Armanu 2, Catinean 0, Belegante ne, Jankovic 9, Green 21, Range 12, Toma ne. All. Mikes.