Vallarsa, a Camposilvano il Villaggio di Natale più folkloristico: in arrivo anche i Krampus

E’ un villaggio ancora vero e intatto e l’atmosfera natalizia non manca. Con un po’ di fortuna forse non mancherà nemmeno la neve. Ma soprattutto, nel Villaggio di Natale di Camposilvano, paesino della Vallarsa appena al di là di Pian delle Fugazze (in territorio trentino), quest’anno arrivano anche dei Krampus, figure enigmatiche e spaventose che si inseriscono nelle tradizioni popolari europee portando con sé una miscela di folklore, leggende e miti.



Nel piccolo centro ai piedi del Monte Pasubio, a cavallo tra Rovereto e Vicenza, nel prossimo fine settimana sarà possibile uscire dalle proposte di mercatini e iniziative natalizie standardizzate: gli ingredienti sono un piccolo borgo che sa e vuole ancora essere se stesso e celebra l’Avvento sì con luci, canti, addobbi, rievocazioni e seduzioni golose, ma all’insegna della semplicità, della condivisione e del sostegno a un territorio operoso e ricco di tradizione. L’appuntamento è per il fine settimana del 16-17 dicembre, quando a Camposilvano tornano prodotti e artigianato tipici, leccornie di stagione e rituali antichi.

Di fronte al rischio di mercatini di Natale un po’ tutti uguali, la proposta di Camposilvano si distingue: un pugno di case tra prati e boschi, che d’inverno già di suo ricorda un presepe, i cui ritmi lenti e le atmosfere sospese nel tempo per un weekend lasciano il posto a un magnifico “caos calmo”: il paesello si veste a festa, si anima di gente, si riempie dei suoni e dei profumi del Natale e si accende di luci, ma mai del clamore e della frenesia delle città. Quello che attende grandi e piccoli a Camposilvano è infatti un vero villaggio con i suoi abitanti, che incarnano il vero spirito del Natale, con accoglienza e condivisione come parole d’ordine.

Il 16 e 17 dicembre, dunque, Camposilvano accoglierà così i “viandanti” con stand gastronomico, bracieri accesi e il grande albero illuminato al parco giochi, punti degustazione di prodotti tipici (goulaschsuppe, orzetto, canederli, formaggi, polenta, tortel, panino dell’Imperatore, dolci, crêpe, brulé, birra e vini) lungo i vicoli acciottolati e le strade del borgo, golosità e curiosità sotto i vòlti, negli androni, nelle legnaie e nei sottoscala, la Natività Vivente nella stalla, cori gospel in chiesa, slitta di Babbo Natale, giochi e intrattenimenti per i bambini, il suono delle fisarmoniche del gruppo musicale itinerante Die Original Fleimstaler, dalla Val di Fiemme, e persino un calesse trainato dalla dolce cavalla Peggy, per brevi passeggiate.

E visto che da queste parti la tradizione è una cosa seria, new entry dell’edizione 2023 saranno gli Zimbar Taifel, neonato gruppo folkloristico che, affondando le radici nell’antica cultura cimbra, rievoca la figura mitologica dei Krampus: diavoli più o meno simpatici, ma sicuramente un po’ spaventosi e molto temuti (sono loro a suggerire a San Nicolò quali bambini sono stati bravi e quali no). Sempre super-impegnati con San Nicolò nella notte tra il 5 e 6 dicembre, trovano ora un po’ di tempo per Camposilvano.

Il Villaggio di Natale di Camposilvano sarà aperto sabato 16 dalle ore 16 alle 21e domenica dalle 11 alle 21. Ingresso gratuito. Info sulla pagina Facebook della Pro Loco Vallarsa.