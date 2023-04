Famila Basket a Praga per la F4 di Eurolega. Di fronte il Fenerbahce, maxischermo al PalaRomare

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mamma le turche! Parte la missione Europa per il Famila Beretta Schio, che ha raggiunto oggi Praga, capitale della Repubblica Ceca, dove da domani viene messo in palio il trofeo continentale più ambito per la pallacanestro femminile. Dopo aver superato brillantemente la fase a gironi di Euroleague Women con il 2° posto e il Basket Valencia in tre duelli nel quarto di finale, il quintetto capitanato da Sottana se la vedrà domani pomeriggio alle 15 con il Fenerbahce, forse la (più) favorita nel lotto delle quattro finaliste. Sconfitta un anno fa in finale

Contro le turche il coach greco 54enne del Famila Georgios Dikaioulakos schiererà le due ex della partita, proprio la capitana Giorgia Sottana e l’asso Astou Ndour, che conoscono bene l’ambiente turco e garantiscono sulle velleità di vittoria della franchigia di Instanbul, domani ancora una volta a caccia del primo successo assoluto in Eurolega. Una coppa prestigiosa già conquistata dalla stessa società, invece, nel basket a livello maschile.

Il Famila Schio parte tutt’altro che sconfitto però alla vigilia, in una partita secca in cui tutto può accadere e in cui, se da una parte pesa la stanchezza del triplo match dei playoff contro Magnolia Campobasso, dall’altra rispetto alle avversarie di domani c’è l’abitudine a gareggiare ad alto livello e “a raffica”, con tutte le effettive a disposizione per dare una mano sotto canestro. “Siamo tutte molto felici di esserci alle Final Four- spiega Sottana, per due stagioni a Instanbul – come dice il coach andiamo a godercela. Proviamo a dare tutto e vediamo cosa sapremo fare, siamo l’underdog, giocheremo senza pressioni addosso e questo può valere come un vantaggio”.

Si gioca domani alle 15 nel palasport di Praga (diretta sul canale Youtube di Eurolega), la Kralovka Arena. A 800 chilometri più a Sud chi non è potuto salire in Rep. Ceca tra i tifosi arancioni si è dato appuntamento davanti al maxischermo che sarà allestito all’interno del PalaRomare di zona Campagnola, la casa del Famila Basket, per assistere alla semifinale. Ingresso ovviamente libero. Sono da ricordare, poi, le altre squadre in lizza per il trofeo un anno fa vinto dalle ungheresi del Sopron, costrette ad abdicare per mano proprio delle turche che le hanno sotterrate con un doppio +20 nei match del turno precedente. Alle 18 si affronteranno le padrone di casa dell’Usk Praha (ceche alla seconda Final Four consecutiva) e ancora un team della Turchia, il Cbk Mersin.