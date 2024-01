Famila Schio, una prova da “90” in Europa: domato il Lione nella tana francese

Secondo “otto” in Europa consecutivo del Famila Basket Schio, che in versione oltreconfine si trasforma rispetto al campionato di serie A femminile e ha incorniciato ieri la data di una nuova battaglia sportiva da cardiopalma conclusa con la vittoria. Dopo aver sgambettato in casa le turche del Fenerbahce giovedì scorso davanti a 1.800 tifosi, stavolta l’impresa viene firmata contro il Lyon, in terra di France, sul parquet di un quintetto temibile che dopo un avvio di stagione costellato di infortuni aveva ritrovato il proprio valore assoluto anche se ormai a qualificazione compromessa.

Dopo un incontro tiratissimo, con tanti punti segnati e difese in imbarazzo a intermittenza a spuntarla sono state le orange del coach Dikaioulakos per 90-83, con margine di sicurezza “strappato” solo nel minuto finale.

Famila che con questo successo mette un’ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale, ma per la matematica ci sarà da attendere, vista la vittoria robusta del Valencia nel derby di coppa spagnolo con Zaragoza. Sottana e compagnia vicentina agganciano proprio le aragonesi al secondo posto in coabitazione anche con le ungheresi del Miscolk, che però stasera nel posticipo dovrebbero far un passo avanti, pronostici alla mano, affrontando il fanalino di coda Sepsi (Romania). Tornando a Schio, manca ora un soffio al passaggio del turno, ma le due ultime partite presentano due scontri diretti, entrambi in lingua spagnola: Zaragoza a Schio e Valencia in trasferta, con un +5 pro arancioni eredità dell’andata.

Nel match di ieri sera a Lione, una sfida dall’alto punteggio in cui per tre quarti, gli attacchi hanno dato spettacolo mentre le difese hanno avuto la meglio negli ultimi dieci minuti. Con il Famila a condurre per la gran parte del duello (fino al +13) dopo un avvio in equilibrio grazie a una Bestagno ispirata (17 punti), oltre ai punti in serie della solita Guirantes e le triple di capitan Sottana, ma che stava per scricchiolare nell’ultimo round, ripresosi nel finale dopo aver subito il sorpasso. A metà partita, punteggio che sfiora i 50 punti per le ospiti vicentine (49-44 a favore).

TABELLINO DEL MATCH – LYON ASVEL – FAMILA SCHIO 83-90 (21-20, 44-49, 67-74)

Asvel Feminin: Williams 17, Fauthoux 14, Gruda 2, Chery 6, Ciak 1, Risacher ne, Mouyokolo 0, Allemand 13, Johannes 16, Miyem 14.

Famila Schio: Juhasz 5, Bestagno 17, Sottana 11, Sivka 2, Verona 8, Guirantes 22, Crippa 0, Parks 13, Keys 12, Penna ne.