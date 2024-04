Famila Schio, scacco alla cenerentola e nuova fiaba (con le… Lupe) tricolore alle porte

Famila Schio un po’ “primo” e un po’ “secondo” in regular season, dopo la vittoria corsara per 87-72 in casa del Sanga Milano, cenerentola della serie A1 e con campanello d’allarme dopo aver sudato parecchio per tre quarti di partita nel testacoda. Nella classifica finale il quintetto arancione conclude la stagione allora in testa a braccetto con la Reyer Venezia a quota 42 punti, con 21 vittorie e 3 sconfitte nel bilancio.

Prime le lagunari in virtù della miglior differenza canestri negli scontri diretti: nel derby a Venezia +10 per le locali, in quello dell’Altovicentino +4 per Sottana e compagne. Due punti dietro la Segafredo Bologna, a 40 e quindi con un successo solamente in meno. E’ allora la Virtus terza incomoda dichiarata per la lotta scudetto subito al via con i playoff.

Nel lotto delle otto qualificate che si lanciano subito nella corsa al titolo tricolore in ordine si annoverano Magnolia Campobasso, Geas Sesto San Giovanni, Passalacqua Ragusa, Alama San Martino di Lupari e Oxygen Roma. Le cifre del campionato incoronano il Famila di coach Dikaioulakos come team con più punti realizzati (1.910, per una media-partita di 79,6) ma fuori dal podio (quarto) invece per i canestri subiti (61 punti al passivo in media). Una sola gara persa nel 2024 in Italia (in casa del Geas in Lombardia), nel 2024, e scia allungata a 11 vittorie consecutive (più il tris vincente in Coppa Italia).

Con il 2° posto tagliando playoff in tasca abbinamento con la settima in graduatoria di serie A1 e quindi derby veneto all’esordio contro le “Lupe” di San Martino. Si gioca in andata e ritorno con eventuale terzo atto nel palasport della testa di serie, quindi il Famila Schio avrà la “bella” a disposizione sul parquet amico nei quarti ed eventuale semifinale, mentre in una finalissima sarà d’obbligo sbancare la “casa” altrui se l’avversaria fosse l’Umana Reyer Venezia, che da leader di regular season si trova un percorso più agevole.

Contro le padovane dell’Alama San Martino di Lupari prima palla contesa già mercoledì 24 aprile al PalaRomare, viaggio breve di 40 chilometri e spiccioli il 28 aprile verso il Palalupe, eventualmente l’1 maggio di nuovo a Schio. In caso di passaggio del turno, pronosticabile senza dubbi visto il margine di 42 punti pro Famila nell’incrocio recente, avversaria sarà una tra Virtu Segafredo Bologna e Passalacqua Ragusa.