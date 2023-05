Filo di traverso lungo una mulattiera sul Tretto: ciclista sbalzato a terra

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora un episodio di un ciclista che ha dovuto fare i conti, sull’Altopiano del Tretto a Schio, con qualche malintenzionato locale che ha tirato di traverso lungo un sentiero un pericoloso cavo per impedire il passaggio, facendo sbalzare l’uomo di sella. Per fortuna non ha riportato gravi ferite, ma le conseguenze potevano essere ben peggiori, tanto più che il filo è stato tirato proprio ad altezza collo.

A raccontare il fatto, avvenuto ieri pomeriggio, è un insegnante di Schio, Daniele Reghellin, compagno di pedalata del malcapitato, le cui iniziali sono M.B.

“Ieri pomeriggio stava scendendo in mountain bike su una mulattiera e nei pressi di contrada Palle è stato sbalzato dalla bicicletta a causa di un cavo tirato che attraversava il sentiero ad altezza collo. Quanto accaduto non è altro che l’ennesimo episodio del genere e noi amanti dello sport non sappiamo più cosa fare per evitare che queste situazioni stupide e potenzialmente mortali si ripetano. Non capiamo quali danni portiamo ad un territorio che avrebbe eccellenti attrattive dal punto di vista turistico e sportivo ma che è in completo abbandono. Con questa segnalazione, io e i miei compagni di bici vorremmo si possa far riflettere la popolazione locale, della quale io stesso faccio parte, della pericolosità di tali azioni verso chi pratica uno sport sano e che non porta danni al territorio”.