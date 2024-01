Fratelli d’Italia contro Orsi: “Dimostra imbarazzo e debolezza, piega alle sue logiche il civismo”

Acque agitate a Schio in vista delle elezioni comunali. Sulla polemica innescata dal sindaco di Schio Valter Orsi contro l’essere civico che sarebbe (a suo dire) solo di facciata di Cristiano Eberle, candidato alla carica di primo cittadino alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno, è arrivato ieri in serata anche il commento parecchio piccato, verso il primo cittadino, da parte di Gianmario Munari, portavoce del circolo di Schio di Fratelli d’Italia, che da mesi bussa per farsi aprire dalla lista orsiana “Noi Cittadini” ma trova sempre chiuso (mentre la Lega al momento pubblicamente tutto pare tacere).

Con Orsi FdI è in disaccordo, pur riconoscendogli di essere stato un “buon sindaco”, proprio sulla scelta di mantenere un profilo civico, “come se il civismo sia un valore in sé e non uno strumento come altri dell’azione politica”.

Per Munari “i toni usati verso Eberle evidenziano un certo imbarazzo e una debolezza di fondo della compagine civica di cui Marigo ha l’onere di rappresentare al posto del sindaco uscente”. “Orsi – aggiunge il portavoce di FdI – fa capire in maniera chiara la sua ostilità verso i partiti confermando di non avere alcuna intenzione di aprire al centro destra. Stando così le cose Marigo non rappresenterà un’alternativa concreta al centro sinistra, piuttosto sarà una sua variabile”.

Fratelli d’Italia passa quindi ad elencare una serie di comportamenti a supporto di questa tesi. “Chi ha sostenuto il candidato a sindaco di Valdagno del Pd nel 2019? Valter Orsi. Chi ha sostenuto il candidato sindaco appoggiato dal Pd a Thiene nel 2022? Valter Orsi. Chi ha appoggiato con Variati la nomina di Eberle a presidente di Svt stendendo le lodi di Variati ad ogni occasione? Valter Orsi. Chi ha concesso all’estrema sinistra di Schio per altri 12 anni la concessione dello spazio comunale per gli attivisti del centro sociale Arcadia? Valter Orsi. Chi ha patrocinato il convegno del luglio scorso con Roberto Saviano? Valter Orsi. Chi è sceso in piazza lo scorso 25 novembre con l’estrema sinistra e il Pd in un corteo dai toni indecenti che nulla aveva a che fare con il tema della violenza sulle donne? Cristina Marigo con l’avvallo di Valter Orsi. Chi ha appaltato ad un collettivo di sinistra il tema della violenza sulle donne? Cristina Marigo con l’avvallo di Valter Orsi. Chi sta lavorando ad una lista con elementi grillini, imboscati in una civica, evidenziando una buona dose di incoerenza? Cristina Marigo con l’avvallo di Valter Orsi. Chi ha accusato FdI e la Lega di essere dei partiti come tutti gli altri che pensano solo alle poltrone? Valter Orsi”.

“Orsi – prosegue il portavoce scledense di FdI – sostiene che rispondere agli apparati dei partiti non è un bene come se rispondere ad un uomo solo al comando che decide per tutti sia invece positivo. Piegare il civismo alle proprie logiche per giustificare tutto e il suo contrario non ci sembra un approccio onesto per amministrare una città importante come Schio. Non più! Ma poi, il sindaco uscente, cosa sta comunicando agli scledensi con il suo post? Che continua ad essere lui il perno di quella che si profila essere la continuità con un grande inganno. Seppur con un volto femminile”.

Insomma, a Schio la conclusione del ciclo-Orsi si presenta con tutte le condizioni per far nascere una campagna elettorale davvero scoppiettante. Non ci sarà tempo per annoiarsi.