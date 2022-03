Fumo in zona industriale all’alba di domenica: avvolto dalle fiamme un furgone abbandonato

Allarme incendio dalla zona industriale di Schio ma fortunatamente non proveniva da uno dei tanti capannoni bensì da una rimessa in un cortile privato dove era stato abbandonato un vecchio furgone, fermo da anni. La segnalazione è giunta ieri, all’alba di domenica, da parte di un passante che ha notato del fumo salire dall’area isolata.

Una volta accertatisi dell’assenza di persone in pericolo all’interno e nei paraggi, i vigili del fuoco giunti in via Lago di Albano si sono occupati dello spegnimento del mezzo in disuso, iniziando l’operazione alle 6.40 e completando la bonifica del sito nel corso della mattinata.

Ad occuparsi dell’intervento domenicale in prima mattina sono stati i pompieri del locale distaccamento scledense, incaricati di raccogliere sul posto elementi utili a comprendere la causa primaria del rogo che ha bruciato e distrutto gli interni e la carrozzeria di questo vecchio veicolo, lasciato in sosta tra cumuli di materiale edile inerte. Non si esclude, quindi, né l’origine accidentale nè il dolo, almeno per il momento.