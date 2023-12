L’impatto con due auto, poi la carambola: ferito il conducente

Poteva avere conseguenze ben più gravi il sinistro avvenuto stasera poco dopo l’ora del rientro nell’ovest vicentino.

Alle 19.40 i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Cornedo lungo la SP 246 nel tratto di strada poco prima del sottopasso verso Valdagno per un’auto finita rovesciata, dopo essere entrata in collisione con altre due vetture: ferito il conducente.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento di Schio, hanno così messo in sicurezza l’auto mentre il giovane all’interno è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale ad Arzignano: illesi gli altri due conducenti. La Polizia Locale ha invece deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro anche per stabilirne le cause oltre che eventuali responsabilità.

Le operazioni di soccorso e di bonifica eseguite dai pompieri sono terminate dopo circa un’ora.