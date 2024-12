Fumo sprigionato dalla cappa in cucina, quattro intossicati. Due sono bambini

Si stavano preparando per la cena di mercoledì le due famiglie soccorse poco alle 18.30 di ieri in pieno centro di Schio, all’interno di una delle palazzine intorno a piazza Almerico da Schio. Il probabile malfunzionamento della cappa di aspirazione, però, avrebbe causato un principio d’incendio con diffusione di fumo in abbondanza, al punto da intossicare chi si trovava all’interno dei locali.

Presenti in casa quattro persone, originarie della Costa d’Avorio. Due donne e due bambini, in particolare, secondo le prime informazioni – sono da confermare – sono stati trasportati in Pronto Soccorso all’ospedale Alto Vicentino per effettuare accertamenti mirati sulle loro condizioni di salute, verificando la presenza di eventuali e temporanei problemi all’apparato respiratorio. Non si hanno notizie di situazioni gravi.

L’appartamento invaso dal fumo è stato aerato dai vigili del fuoco, che hanno poi operato sul problema a monte che ha fatto scaturire la dispersione del fumo all’interno della cucina e le altre stanze dell’alloggio. Ai Carabinieri della stazione di Schio, giunti sul posto, sono stati affidati i rilievi con il supporto dei tecnici del servizio 115.

La notizia è in aggiornamento