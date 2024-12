Rete di pusher di cocaina, i Carabinieri ampliano la cerchia: un 19enne in manette

I militari della compagnia Carabinieri di Valdagno stanno “unendo i puntini” per ricostruire il disegno criminale di una rete di spacciatori di cocaina attivi tra l’Ovest Vicentino e l’area del capoluogo berico e hinterland.

A distanza di ormai quasi quattro mesi da un primo arresto, avvenuto a Valdagno, è di ieri la notizia di un secondo fermo collegato all’azione precedente: si tratta di un vicentino di soli 19 anni, le cui generalità rimangono sotto riserbo.

L’arresto del giovane, di cui si conoscono solo l’età e la residenza ad Altavilla, si è prodotto nel fine settimana scorso. L’estate scorsa, a luglio, un primo fermo di un pusher attivo nella vallata dell’Agno, dai cui contatti personali si è man mano risaliti ad altri “colleghi” implicati nello smercio di sostanze stupefacenti nel Vicentino. “Le fonti di prova e gli indizi di reato inizialmente raccolti durante l’estate – si legge nella nota del Comando Provinciale dell’Arma – hanno permesso di ampliare la cerchia degli indagati, consentendo agli inquirenti di richiedere mirati decreti di perquisizione personale e domiciliare, recentemente emessi dalla Procura della Repubblica di Vicenza“.

Tra questi anche la perquisizione a carico dell’arrestato presso la sua abitazione ad Altavilla Vicentina. All’interno dell’alloggio il 19enne aveva nascosto nel doppio fondo di un locale adibito a ripostiglio mezzo etto di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il frazionamento ed il successivo confezionamento. La sostanza sequestrata, come in gergo si definisce “cocaina in pietra“, una volta messa in vendita dopo altri passaggi di “taglio” con altri additivi avrebbe fruttato svariate migliaia di euro.

Al giovane spacciatore, dopo il passaggio in caserma della Tenenza di Montecchio Maggiore per le prassi collegate all’arresto, è stato arrestato con misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del processo futuro a suo carico per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.