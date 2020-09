Furioso incendio divampa in casa e in tre si gettano dalla finestra. Il padre è grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Terribile fatto di cronaca ieri pomeriggio a Schio dove una famiglia di tre persone, presa dal panico a causa di un incendio scoppiato in casa, si è lanciata nel vuoto dal terzo piano di un condominio. Disperate le condizioni del padre, saltato dal terrazzo e finito rovinosamente sull’asfalto, mentre la moglie e il figlio di pochi mesi hanno gettato un materasso da una finestra per poi atterrarci sopra, attutendo un salto di 6/8 metri.

Anche loro sono rimasti feriti ma le loro condizioni di salute, per quanto gravi, lasciano migliori spiragli di ripresa. Il bimbo avrebbe appena un anno di età. L’allarme era stato lanciato poco prima delle 18 di domenica in via 29 Aprile, in prossimità della zona scuole superiori a Santa Croce.

I tre feriti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale dopo essere stati stabilizzati dai soccorritori del Suem sul posto: il papà al San Bortolo di Vicenza, utilizzando il trasporto aereo di un’eliambulanza giunta sopra la città di Schio. Le squadre dei pompieri si sono prestate a supporto l’autoscala dal comando di Vicenza per spegnere il rigo sviluppatosi all’interno dell’appartamento, completamente devastato dalla voracità delle fiamme. All’interno di esso, come testimoniano le foto, non è rimasta che cenere.

A lungo la strada provinciale provinciale 350 è stata bloccata al traffico da carabinieri e polizia locale, nel tratto che dalla rotonda di Santa Croce incrocia via 29 Aprile verso la stazione degli autobus e a Santissima Trinità. Nessuna indicazione certa al momento sulle cause del pauroso incendio, ora al vaglio degli operatori del nucleo investigativo antincendio territoriale dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’intero condominio sono terminate in tarda serata.