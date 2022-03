Vigili del fuoco ed elicotteri cisterna sul Monte Brazome. Orsi: “Aiutateci ad individuare il piromane”

Non si placa ancora il vasto incendio che dalle 22 di venerdì sera ha trovato facile alimento tra piante e arbusti sul Monte Brazome, ad un altitudine di 1.000 metri nel comprensorio montano del Tretto di Schio, interessando solo tratti di bosco e per il momento a distanza di sicurezza da contrà Alba, l’agglomerato di case più vicino.

Al lavoro in queste ore del mattino, dopo un primo intervento nel corso della notte, sono i vigili del fuoco provenienti da più sedi del Vicentino e i volontari di Protezione Civile. Si tratta di un incendio boschivo, con cause ignote e che con l’oscurità era visibile a parecchi chilometri di distanza come testimoniano varie immagini postate sui social dai residenti di paesi che si affacciano sul versante del monte.

Ieri notte, come spiega il comando provinciale del 115, i vigili del fuoco del distaccamento locale hanno effettuato un monitoraggio per escludere che le fiamme potessero estendersi a strutture rurali. Questa mattina all’alba sono iniziate le operazioni di spegnimento con la presenza dell’elicottero regionale che effettua la spola dall’area di emergenza alle vasche d’acqua rifornite dalle autobotti inviate in Altovicentino.

Presente sul posto con il personale di Schio, Vicenza e i pompieri volontari di Thiene, in località Bosco dei Tretti e Busa Novegno. Sul posto le squadre di protezione civile dell’antincendio regionale. Atteso l’intervento di un secondo elicottero per fronteggiare l’incendio che ha un fronte di diverse centinaia di metri.

AGGIORNAMENTO 15.30. Un appello per individuare il piromane dell’incendio che sta devasrando i boschi sopra Sant’Ulderico al Tretto è stato lanciato dal sindaco di Schio, Valter Orsi: “Aiutateci a individuare il criminale. Chi avesse notato qualcosa lo segnali senza tentennamenti alle forze dell’ordine. Fatelo per il nostro ambiente, fatelo per rispetto delle decine di persone impegnate nel cercare di domare l’incendio. A loro il mio grazie di cuore”.