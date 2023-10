Furto di metalli sventato da proprietario e Carabinieri. Denunciati un uomo e una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si erano introdotti a bordo di un furgone oltrepassando i cancelli di un’azienda di Schio, nel piazzale antistante al capannone, pronti a trafugare l’acciaio depositato all’esterno per poi, con ogni probabilità, rivenderlo nel mercato nero.

A mandare all’aria i piani furtivi di una coppia composta da un uomo e una donna, colti sul fatto, è stato lo stesso titolare della ditta, che i due probabilmente non si aspettavano di trovare lì al sabato. Dopo aver dato l’allarme al 112, l’uomo ha interrotto l’attività furtiva dei due malintenzionati, intrattenendoli fino all’arrivo della pattuglia.

I due “ospiti” abusivi sono stati quindi presi in consegna dall’equipaggio della Radiomobile di Schio, identificati e successivamente denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di tentato furto in concorso. Il metallo “oggetto del desiderio” della coppia è stato quindi riconsegnato al proprietario che, con la sua presenza e solerzia nell’intervenite dopo aver chiesto il supporto dei militari, ha contribuito a fermare i due.

Si tratta di un uomo di 44 anni, residente nel capoluogo berico, e di una donna di 40, della stessa provenienza dalla città berica. Non sono noti eventuali “legami” tra i due oltre alla denuncia che li accomuna e di cui dovranno rispondere, mentre dalla caserma scledense per il momento non vengono rese note le loro generalità, in quanto in posizione di indagati in attesa di sentenza.