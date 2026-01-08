Già tutto esaurito per Andrea Pennacchi all’Astra con i suoi “alieni in laguna”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Schio Grande Teatro, la stagione realizzata dalla Fondazione Teatro Civico e dal Comune di Schio, in collaborazione con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale, apre il 2026 con un tutto esaurito: Andrea Pennacchi, noto al grande pubblico per le sue apparizioni nel programma tv “Propaganda Live” di La7, porta in scena il suo nuovo spettacolo “Alieni in laguna” martedì 13 gennaio ore 21 al Teatro Astra.

Pennacchi torna ad incontrare gli spettatori di Schio con cui da oltre vent’anni condivide esperienze artistiche, relazioni umane autentiche e valori comuni, accompagnato dal geniale menestrello Giorgio Gobbo e dal violoncello di Annamaria Moro. Lo spettacolo è una produzione Galapagos Produzioni in coproduzione con Artesella con la collaborazione dell’Orto botanico dell’Università di Padova.

“Alieni in Laguna” è una ballata eco-narrativa sul rapporto tra umanità e biodiversità, uno spettacolo musicale epico e ironico che esplora il nostro complesso, squilibrato, a tratti schizofrenico ma imprescindibile legame con le altre specie animali e vegetali del pianeta, invitando il pubblico a riflettere sul concetto stesso di “alieno” e sulla necessità di ridefinire il nostro rapporto con la Natura.

Dall’inaspettato ritorno della fauna nelle città durante il lockdown, partendo da un piccolo giardino condominiale visto come un Eden sporco e contemporaneo, ci si addentra nell’Era della Plasmabilità e dell’Amnesia Ecologica, dove cinghiali, orsi, lupi, granchi blu, lucciole, come spiriti degli antenati che vagano tra i condomini e stirpi di esseri umani da osteria, si confondono in una selva di storie, per riflettere sulle nostre origini e sugli impatti ecologici del nostro vivere. La narrazione teatrale fonde realtà e fantasia, storia e biografia, scienza e folklore veneto. Con la sua caratteristica abilità di mescolare comicità e dramma, Pennacchi usa questo suo personale bestiario alieno per toccare temi di grande attualità: le sfide dell’integrazione in una società in rapido cambiamento, la necessità di ripensare il nostro rapporto con l’ambiente. Il risultato è un affresco vivido e potente, dove il personale si fonde con l’universale, e dove le storie di animali e ecosistemi diventano uno specchio delle nostre sfide umane.

Teatrista dal 1993, Andrea Pennacchi si è formato come attore seguendo maestri come Eimuntas Nekrosius, Cesar Brie e Laura Curino. Ha composto “Eroi”, finalista al Premio Off del Teatro Stabile del Veneto con Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini. Ha recitato per il Teatro Stabile del Veneto con la direzione di Damiano Michieletto, Emanuele Maria Basso e Natalino Balasso. Per il cinema ha iniziato interpretando la parte di Sandro in “Io sono Li” di Andrea Segre e per Carlo Mazzacurati ne “La sedia della felicità”. Per diversi anni è stato il conduttore del laboratorio “Campus Company”, con cui ha portato in scena gli adolescenti di Schio.

Informazioni: Posti esauriti in prevendita. La sera dello spettacolo la biglietteria del Teatro Astra apre alle ore 20. Info: teatrocivicoschio.it.

