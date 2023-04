Gira in auto in centro con tirapugni e spinelli: denunciato un 21enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ decisamente finito nei guai e dovrà spiegare davanti a un giudice le sue eventuali ragioni un giovane di 21 anni, di nazionalità macedone ma residente a Schio, che l’altro giorno nel corso della serata festiva del 25 Aprile è stato oggetto di un controllo stradale mentre si aggirava in auto nel centro della città altovicentina.

A fermarlo per le verifiche ordinarie erano stati i Carabinieri della Radiomobile di Schio, con la pattuglia di controllori ad accorgersi subito di un certo nervosismo fuori luogo da parte del ragazzo alla guida, solo a bordo della Volkswagen Golf di sua proprietà.

Presto spiegato il motivo di tanta agitazione, visto che alle richieste dei militari dell’Arma è seguito la consegna da parte dell’automobilista di uno spinello – contenente hashish -. Non solo, un tirapugni in metallo è stato sequestrato sempre dalla disponibilità del 21enne che si sarebbe trincerato nel silenzio a fronte della richiesta di spiegazioni.

Non ha addotto alcun giustificato motivo per il possesso di oggetti atti ad offendere, quindi, né ha voluto fornire giustificazioni. Dopo essere stato accompagnato nella caserma di via Maraschin, sede del Comando di Compagnia, lo scledense di residenza è stato denunciato per porto abusivo d’armi e come da prassi segnalato al Prefetto di Vicenza in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. Inoltre, gli è stata ritirata la patente per un periodo di 30 giorni, in attesa di ulteriori provvedimenti di carattere amministrativo.

Dopo le verifiche del 25 aprile Sono in corso accertamenti approfonditi sui contatti e sulle condotte del ragazzo originario della Macedonia, incensurato ma evidentemente implicato in qualche attività illecita alla luce delle armi che portava con sé.