Hashish, imbrattamenti con lo spray e bar fuori regola. Ecco il report dei controlli dei “CC”

Un venerdì sera caratterizzato da una serie di controlli con molteplici finalità ha impegnato fino a tarda ora i militari della Compagnia di Schio, attivi nella città altovicentina e a Malo in particolare. Tre i “filoni” principali citati nel report all’indomani del potenziamento della presenza tra vie e piazze dei Carabinieri locali, che si affiancano ai principi di prevenzione: la detenzione di sostanze stupefacenti, il rispetto delle norme che regolano le attività commerciali aperte al pubblico e la vigilanza sul territorio, con l’individuazione di un “vandalo” intento a imbrattare una parete con vernice spray, senza alcuna autorizzazione.

Nel corso del servizio sono state impiegate sette pattuglie, con il supporto di un equipaggio del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Padova. Numerosi sono i giovanissimi sottoposti a controllo nel centro storico di Schio ed in particolare nella piazza Almerico da Schio, SkatePark, piazza Falcone e Borsellino ed area adiacente al complesso Le Fontane.

Durante il servizio, vari sono stati i posti di controllo alla circolazione stradale, con controlli alcoltest, finalizzati a prevenire il fenomeno delle cosiddette “stragi dei fine settimana“, favorite dall’abuso di bevande alcoliche. A Malo e a Schio due distinti esercizi pubblici sono stati sanzionati per irregolarità ambientali di natura sanitaria, per circa 4 mila euro. Non sono state rese note le denominazioni.

A un ragazzo del posto è stata “tolta di mano” una bomboletta spray con la quale stava facendo dei disegni su un muro, senza autorizzazione. Per lui è scattata la denuncia per l’ipotesi di imbrattamento. Niente denuncia ma segnalazione in via amministrativa alla Prefettura di Vicenza per un consumatore di hashish, per il quale sarà il prefetto berico a decidere quali provvedimenti assumere nei suoi confronti per “scoraggiarne” l’uso futuro.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.