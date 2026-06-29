I Salesiani di Schio e i giovani, Buffon: “Qui ho respirato la vita”. Stasera la fiaccolata – VIDEO

Meno di quarantotto ore prima l’ex campione del mondo della Nazionale di calcio Gigi Buffon era stato a Schio, ospite dell’oratorio dei Salesiani e qui aveva incontrato i ragazzi del Grest, guidato con passione, sapienza e cura proprio da don Fracesco Andreoli, anima dell’oratorio. Don Francesco, morto poi 36 ore dopo, giovedì mattina 25 giugno in un drammatico incidente stradale nella galleria di Malo della Superstrada Pedemontana Veneta, insieme all’animatore sedicenne Alberto Fioretto.

Quel martedì pomeriggio, L’Eco Vicentino aveva intervistato l’ex portiere della Juve e della Nazionale, ma non eravano riusciti a pubblicarla in tempo. Poi lo schianto e il lutto che ha colpito tutta la città. La proponiamo stasera, perchè le parole e l’umanità di Gigi Buffon dicono tanto di cosa don Francesco e il mondo dell’Oratorio Don Bosco di Schio rappresentino per centinaia e centinaia di ragazzi e ragazze.

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