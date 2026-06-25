Spv, schianto in galleria: morti il salesiano don Francesco Andreoli e un animatore sedicenne

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Due persone decedute e una terza ferita, trasportata all’ospedale di Santorso: è il bilancio del gravissimo incidente avvenuto questa mattina, giovedì 25 giugno, lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, all’interno della galleria tra Malo e Castelgomberto.

Le vittime sono don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano di Schio di 36 anni (l’anima dell’oratorio di via Marconi) e Alberto Fioretto, animatore sedicenne di Schio che viaggiava nella stessa auto.

Il sinistro è avvenuto alle 9.15 circa, in direzione di Montecchio Maggiore. Da una prima ricostruzione, effettuata anche grazie ai testimoni, l’auto guidata dal salesiano avrebbe leggermente tamponato il camion che aveva davanti e il giovane sacerdote sarebbe sceso dall’auto insieme all’animatore scusandosi di quanto accaduto. Il camionista ha suggerito loro di spostare l’auto, che era in una posizione di pericolo per le auto che stavano sopraggiungendo. Appena risaliti a bordo, però, la loro auto è stata violentemente urtata con violenza da un’altra vettura in arrivo, un’Audi, per poi schiantarsi sul jersey in cemento che delimita la carreggiata. Ferito l’automobilista quarantenne di Pordenone alla guida all’Audi.

Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino alle 14. Inevitabili le conseguenze per il traffico, rimasto paralizzato: i veicoli vengono costretti ad invertire il senso di marcia e a viaggiare contromano. L’accesso di Malo alla Pedemontana è stato chiuso.

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Il salesiano e l’animatore erano diretti a Gardaland per raggiungere i ragazzi e le ragazze del Grest, che viaggiavano invece con altri mezzo verso il parco divertimenti veronese.

La notizia si è diffusa in un battibaleno in tutto l’Alto Vicentino e a Schio in particolare, dove don Francesco, 37 anni il prossimo 15 luglio, era unanimente amato e apprezzato. Solo due giorni fa aveva coordinato la vista ai ragazzi del Grest di Gianluigi Buffon, l’ex portiere della Nazionale di calcio campione del mondo 2006.

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